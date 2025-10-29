10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor Fed-Entscheid zurückhaltend erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelseröffnung leicht um 0,15 Prozent nach auf 24.240,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost ziehen an - Hang Seng im Feiertag

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,17 Prozent auf 51.307,65 Punkte. Zeitweise erklimmt er dabei sogar ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,57 Prozent auf 4.010,82 Zähler.

Am Dienstag gab der Hang Seng in Hongkong schlussendlich um 0,33 Prozent auf 26.346,14 Einheiten ab. Dort wird am heutigen Mittwoch aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

3. Fed-Entscheid am Abend

Die US-Notenbank Federal Reserve wird heute Abend voraussichtlich ihre Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senken.Dieser Schritt dürfte vorrangig als Reaktion auf die sich verschärfenden Risiken am Arbeitsmarkt erfolgen.

4. NVIDIA-Aktie erstmals über 200 US-Dollar - Sprung über 5-Billionen-Dollar-Marke im Blick

Der Halbleiterhersteller NVIDIA könnte am Mittwoch das erste Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar werden. Zur Nachricht

5. Microsoft, Alphabet, eBay, Meta und Starbucks präsentieren Bilanzen

An der Wall Street liegen heute alle Augen auf den kommenden Bilanzen von Microsoft, Alphabet, eBay, Meta und Starbucks. Was Analysten erwarten

6. Mercedes-Benz-Aktie: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3

Mercedes-Benz hat auch im dritten Quartal belastet von schwachen Autoverkäufen in China und US-Importzöllen bei leicht rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zur Nachricht

7. BASF-Aktie: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November

Negative Währungseffekte und teils rückläufige Preise haben das Geschäft von BASF auch im dritten Quartal belastet. Zur Nachricht

8. Deutsche Bank-Aktie: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal vor allem von einem starken Investmentbanking profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise präsentieren sich am Morgen mit etwas höheren Notierungen.

10. Euro schwächelt

Der Euro zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer und tendiert zeitweise bei 1,16292 US-Dollar.