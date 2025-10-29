Erträge klettern

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal vor allem von einem starken Investmentbanking profitiert. Die Bank erzielte einen Rekordgewinn und übertraf die Erwartungen die Analysten.

Bei der Eigenkapitalrendite liegt sie auf Kurs für das Gesamtjahr.

Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn stieg um 7 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 1,53 Milliarden Euro gerechnet. Der Vorsteuergewinn lag bei 2,45 Milliarden Euro, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,21 Milliarden Euro gelautet. Im Vorjahreszeitraum hatte die Deutsche Bank Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um die Postbank-Übernahme aufgelöst, was damals zu einem positiven Ergebniseffekt führte. Bereinigt um diesen Effekt stieg der Vorsteuergewinn im dritten Quartal um gut ein Drittel.

Die Erträge kletterten um 7 Prozent auf gut 8 Milliarden Euro. Allein in der Investmentbanking-Sparte legten sie um 18 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro zu.

Die Eigenkapitalrendite (ROTE) betrug im dritten Quartal 10,7 Prozent, in den ersten neun Monaten 10,9 Prozent. Für das Gesamtjahr hat sich die Bank eine Rendite von über 10 Prozent vorgenommen.

