DAX24.762 -0,5%Est505.968 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +2,1%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.453 +1,7%Euro1,1956 -0,7%Öl68,45 +1,1%Gold5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Infineon 623100 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 ASML NV A1J4U4 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins erwartet -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung
Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche

28.01.26 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32,61 EUR -0,80 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bei der Deutschen Bank hat es am Mittwoch eine Durchsuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, wird ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main an den Standorten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Berlin vollstreckt. Beteiligt sind die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA).

Wer­bung

Es laufe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche und in Zusammenhang stehender weiterer Vorwürfe nach dem Geldwäschegesetz (GWG), so die Behörde weiter.

Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Rahmen von weiteren Ermittlungen wiederum im Verdacht stehen, selbst zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein.

"Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird", teilte die Deutsche Bank mit. "Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äußern."

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen