Putin-Berater: Selenskyj kann für Treffen nach Moskau kommen

28.01.26 15:51 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland gibt sich zum wiederholten Mal offen für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin. Russland habe solche Kontakte nie abgelehnt, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin. Sarubin veröffentlichte ein Video des Interviews auf seinem Telegram-Kanal.

Uschakow sagte weiter, wenn Selenskyj wirklich bereit zu einem Treffen sei, könne er in die russische Hauptstadt Moskau kommen, das habe Putin mehrfach gesagt. Auch in Telefonaten des Kremlchefs mit US-Präsident Donald Trump sei so ein Treffen häufiger Thema gewesen.

Wichtig sei, dass der Kontrakt gut vorbereitet und auf Ergebnisse ausgerichtet sei, sagte Uschakow. Russland garantiere dem ukrainischen Präsidenten Sicherheit. Dabei ist für die ukrainische Seite klar, dass eine Reise Selenskyjs in die Hauptstadt des Feindes aus Sicherheitsgründen nicht infrage kommt.

Kiewer Minister: Selenskyj bereit für Treffen zu schwierigen Fragen

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hatte zuvor in einem Interview gesagt, dass Selenskyj bereit sei, die intensivsten Fragen im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs mit Putin direkt zu besprechen. Dabei gehe es um Gebiete und das seit März 2022 von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja.

Uschakow bekräftigte die bisherige russische Position zu einem möglichen Treffen von Putin und Selenskyj. Schon in der Vergangenheit hatte Selenskyj mehrfach ein solches Format gefordert. Putin hatte im vergangenen September klargemacht, dass er nicht bereit sei, dafür irgendwohin zu reisen.

Seit Wochen laufen intensive internationale Bemühungen um eine Friedenslösung. In Abu Dhabi hatten am Wochenende trilaterale Gespräche zwischen Kiewer und Moskauer Unterhändlern unter Vermittlung der USA begonnen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, sie sollten am Sonntag (1.2.) fortgesetzt werden./ksr/DP/jha