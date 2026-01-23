DAX24.723 -0,7%Est505.962 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.090 +1,2%Euro1,1974 -0,6%Öl68,11 +0,6%Gold5.276 +1,8%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet
Kaffeekonzern mit Zahlen

Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet

28.01.26 14:02 Uhr
NASDAQ-Wert Starbucks-Aktie deutlich fester: Caffè Mocha, Frappuccino und Co. verlieren an Zugkraft - Umsätze überzeugen dennoch | finanzen.net

Die Kaffeehauskette Starbucks hat Anlegern mit der Vorlage der Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Starbucks Corp.
88,00 EUR 8,30 EUR 10,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,69 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,56 US-Dollar ab und lag damit leicht über den Analystenprognosen von 0,585 US-Dollar je Anteilsschein.

Wer­bung

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum daneben auf 9,9 Milliarden US-Dollar, nachdem Starbucks im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 9,389 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen: Sie hatten im Vorfeld bei 9,654 Milliarden US-Dollar gelegen.

"Unsere Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass unsere ‚Back to Starbucks‘-Strategie funktioniert und wir sogar über dem Zeitplan liegen", wird CEO Brian Niccol im Rahmen einer Pressemitteilung zitiert. "Es ist großartig zu sehen, wie die Umsätze steigen, weil mehr Kunden Starbucks häufiger besuchen - und das ist erst der Anfang".

Die Starbucks-Aktie bewegt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 9,32 Prozent auf 104,66 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Starbucks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

