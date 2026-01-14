ROUNDUP 3: Ärger über Trump - Kommt jetzt der große US-Boykott?

(Neu: Fehlender Vorname des App-Entwicklers (12. Absatz) und Experten-Zitat ergänzt (13. Absatz), Überschrift angepasst)

KOPENHAGEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Einige Verbraucher schauen in diesen Tagen ganz genau hin: Was aus den USA stammt, landet bei manchem nicht mehr im Einkaufswagen. Vor allem in Dänemark führt der Grönland-Konflikt teilweise zum Boykott US-amerikanischer Lebensmittel.

Apps helfen den Dänen, Produkte aus den USA im Supermarkt zu meiden. Eine dieser Apps ist "UdenUSA" ("Ohne die USA"). Sie schlägt Alternativen vor, mit denen Verbraucher stattdessen europäische Unternehmen unterstützen können. Die Idee scheint auf Anklang zu stoßen: Im dänischen App-Store lag "UdenUSA" am Donnerstag auf Platz 1 der Download-Hitliste der kostenlosen Apps. Auf Platz 3 fand sich eine weitere App, die dabei hilft, US-Produkte zu umgehen.

Im Nachbarland Deutschland ist die unmittelbare Betroffenheit zwar geringer, dennoch beschäftigt das Thema viele Menschen. "Sicher werden einige überlegen, welche Maßnahmen, sie ergreifen können, um amerikanische Produkte zu meiden", sagt Katharina Gangl, Direktorin des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen.

Entscheidend sei, ob sich eine soziale Bewegung bilde, die bestimmte Konsumgüter oder Unternehmen gezielt ins Visier nimmt, die Trump unterstützen. Ein Verzicht auf Apple-Produkte, Amazon oder Facebook sei naheliegend. Auch McDonald's (McDonalds) und Amazon könnten laut Gangl betroffen sein. Sie hält dies jedoch erst dann für realistisch, wenn sich die Lage weiter zuspitzt. Dann könnte ein Aufruf wie "Kauft nicht bei Amazon, sondern bei Otto" möglicherweise erfolgreich sein.

"Empörung und Abscheu deutlich spürbar"

Ralf Deckers vom Handelsforschungsinstitut IFH Köln sagt: "In der Bevölkerung sind Empörung und teils auch Abscheu deutlich spürbar." Ein gewisser Anti-Amerikanismus sei in Deutschland traditionell verbreitet. Eine IFH-Umfrage zeigt: Für 61 Prozent kommen bestimmte amerikanische Produkte wie Tesla nicht mehr infrage, 36 Prozent lehnen sie komplett ab. Die repräsentative Befragung mit knapp 500 Teilnehmer wurde im März 2025 gemacht, damals brach der Zollstreit aus. Aktuellere Daten liegen nicht vor.

Spüren US-Unternehmen in Deutschland den Ärger? Der Onlinehändler Amazon, die Fastfoodkette McDonald's, der Lebensmittelhersteller Mars sowie CCEP, der Abfüller von Coca-Cola, äußerten sich auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

Burger King Deutschland betonte, das Unternehmen agiere eigenständig und sei stark lokal verwurzelt. "Unsere Gäste differenzieren klar zwischen unseren Restaurants in Deutschland und internationalen Diskussionen."

Folgen für Supermärkte und Discounter?

Der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnet bislang keine Auswirkungen. In Deutschland seien keine Veränderungen in den Verkaufszahlen amerikanischer Produkte zu erkennen, teilt Lidl mit. Andere Handelsketten wie Aldi oder Edeka äußerten sich nicht konkret. "Wir nehmen keinen Protest wahr. Die entsprechenden Produkte werden weiter nachgefragt", sagt Philipp Hennerkes vom Branchenverband BVLH.

Bei einer möglichen Eskalation zeige sich nur punktuell und kurzfristig ein Vermeidungsverhalten, sagt Experte Deckers, "weil viele Menschen ihre eingeübten Konsumgewohnheiten nur ungern infrage stellen". In der Branche wird auf weitere Faktoren verwiesen. Viele bekannte US-Produkte wie Coca-Cola, M&M's, Pringles und Kellogg's werden in Europa hergestellt. Oft wissen Verbraucher zudem nicht, welche Marken zu US-Unternehmen gehören. Auch Rabattaktionen beeinflussen das Kaufverhalten.

Konsumforscher Ole Kelm von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sagt: "Die Nutzung von Boykott-Apps wird keinen großen Effekt auf die Verkaufszahlen amerikanischer Produkte haben." Dafür seien die Unternehmen zu groß. Allerdings fürchteten viele Konzerne Imageschäden, die durch Boykottaufrufe oder entsprechende Berichterstattung entstehen könnten.

Viele Dänen wollen US-Waren boykottieren

In Dänemark hatte es schon im vergangenen Jahr Initiativen gegeben, mit denen die Menschen ein Zeichen gegen Trumps Handelspolitik setzen wollten - so hatten etwa dänische Supermärkte Waren europäischer Produzenten mit einem Stern auf dem Preisschild gekennzeichnet.

Auch die Idee für "UdenUSA" kam den jungen Entwicklern im vergangenen Jahr, als Trump erstmals ernsthaft damit drohte, Grönland zu übernehmen. "Wir haben gemerkt, dass es vielen Menschen wichtig ist, auf Lebensmittel aus den USA zu verzichten", sagt App-Entwickler Jonas Pipper der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es ist nicht immer so leicht, die im Supermarkt auch zu erkennen." Deshalb habe man den Dänen ein Werkzeug an die Hand geben wollen. Vor wenigen Tagen ist die App an den Start gegangen.

Für viele Verbraucher sei die bewusste Entscheidung gegen US-amerikanische Lebensmittel eine Art, ihrem Ärger Luft zu machen, sagt Pelle Guldborg Hansen von der Universität Roskilde dem dänischen Rundfunk. "Viele Menschen sehen Nachrichten und ärgern sich über etwas - und in diesem Fall geht es auch noch um uns und um Grönland", so der Verhaltensforscher. "Da möchte man einfach irgendetwas gegen seine Wut unternehmen. Und sei es noch so klein."

Aus einer Welle des Protests entstand in Dänemark 2025 die Facebook-Gruppe "Boykottiert Waren aus den USA", in der sich Dänen dazu austauschen, wie sie amerikanische Produkte am besten meiden können. Inzwischen hat die Gruppe mehr als 110.000 Mitglieder. Zur Einordnung: Dänemark hat rund sechs Millionen Einwohner./wbj/DP/mis