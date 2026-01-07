Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,59 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei die zeitliche Verschiebung der Bewertung auf Basis der Schätzungen von bislang 2026 auf das Jahr 2027, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com
