Kapitalmaßnahme

BASF-Aktie: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November

29.10.25 07:43 Uhr
BASF-Aktie: Bilanz etwas besser als gedacht - Startschuss für Aktienrückkaufprogramm im November | finanzen.net

Negative Währungseffekte und teils rückläufige Preise haben das Geschäft von BASF auch im dritten Quartal belastet.

Eine verbesserte Nachfrage in der Basischemie konnte dies nur teilweise ausgleichen, so dass der Umsatz des Chemieriesen leicht zurückging und der operative Gewinn etwas deutlicher, dabei aber die Markterwartungen leicht übertraf, wie das Unternehmen in Ludwigshafen mitteilte. BASF bestätigte die Jahresprognose, passte sie aber um das verkaufte Coatings-Geschäft an. Der Konzern nimmt den Verkauf zum Anlass, schon im November einen Aktienrückkauf zu starten. Ursprünglich war dies ab 2027 geplant.

"In nahezu allen Branchen und Regionen war das Kaufverhalten der Kunden nach wie vor zurückhaltend", sagte Vorstandschef Markus Kamieth mit Blick auf das dritte Quartal. "Dennoch lag das BASF-Ergebnis in diesem anspruchsvollen Umfeld leicht über den Markterwartungen und damit nur leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals."

BASF erwirtschaftete ein um Sondereinflüsse bereinigtes EBITDA inklusive des nicht fortgeführten Coatings-Geschäfts von 1,544 Milliarden Euro, 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 3,2 Prozent auf 15,23 Milliarden Euro. Analysten hatten nach einem von Vara Research erhobenen Konsens mit 15,19 Milliarden Euro Umsatz und 1,5 Milliarden Euro bereinigtem EBITDA gerechnet.

Die um das Coatings-Geschäft bereinigte Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen gab BASF mit 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro an. Der Free Cashflow wird weiter zwischen 0,4 und 0,8 Milliarden Euro erwartet.

Ab November will BASF Mittelzuflüsse aus verkauftem Geschäft - abgeschlossen wurde bereits die Trennung von den Bautenanstrichmitteln in Brasilien - für einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Euro nutzen. Dieser soll bis zur Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Insgesamt hat BASF Aktienrückkäufe im Volumen von 4 Milliarden Euro bis Ende 2028 angekündigt.

BASF startet im November ein Aktienrückkaufprogramm. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er von November bis Juni nächsten Jahres eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro erwerben. Das Rückkaufprogramm ist Teil des im September 2024 angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von insgesamt 4 Milliarden Euro bis Ende 2028. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.

BASF will die Gesamtausschüttung an Aktionäre durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen mittelfristig mindestens auf dem Niveau der vergangenen Jahre halten. BASF hat sich somit das Ziel gesetzt, von 2025 bis 2028 mindestens 12 Milliarden Euro an seine Aktionäre auszuschütten. Konkret will das Unternehmen eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Milliarden Euro pro Jahr ausschütten. Die Gesamtausschüttung an Dividenden von rund 8 Milliarden Euro in dem Zeitraum von vier Jahren soll durch Aktienrückkäufe in Höhe von mindestens 4 Milliarden Euro ergänzt werden.

Diese Aktienrückkäufe sollten ursprünglich ab spätestens 2027 beginnen. Nun wird ein Teil davon zeitlich vorgezogen. Durch den Rückkauf eigener Aktien wird verfügbares Kapital an die Aktionäre zurückgegeben, die Kapitalstruktur optimiert und das Ergebnis je Aktie gesteigert, wie BASF weiter ausführte. Zudem werde BASF die Nettoverschuldung reduzieren, um die Bilanz zu stärken. Die Fälligkeiten der ausstehenden Anleihen ermöglichen eine erhebliche Reduzierung der Verschuldung im kommenden Jahr.

DOW JONES

Bildquellen: BASF SE

mehr Analysen