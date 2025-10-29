Zahlenvorlage

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert.

Im dritten Quartal 2025 erzielte NEL ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,05 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,07 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,07 NOK gemeldet hatte.

Der Quartalsumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 303,373 Millionen NOK, nach 366 Millionen NOK im dritten Quartal 2024. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 234 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen.

