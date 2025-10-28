DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.821 +0,8%Bitcoin99.021 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl64,49 -1,9%Gold3.966 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Nordex A0D655 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Experten-Prognosen

Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

28.10.25 18:25 Uhr
Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
79,05 EUR -0,55 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung

1 Analyst schätzt, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,316 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 718,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 574,6 Millionen EUR umsetzen können.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,986 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,270 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,98 Milliarden EUR, gegenüber 2,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen