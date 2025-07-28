DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,3%Nas23.643 +0,6%Bitcoin73.839 +1,2%Euro1,1882 -0,1%Öl65,67 -0,9%Gold5.045 +1,2%
Pistorius: Panzerbrigade in Litauen wächst kräftig

26.01.26 20:37 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet für den Schutz der Nato-Ostflanke schnelle Fortschritte bei der Stationierung der Panzerbrigade 45 in Litauen. "Sie wird in den kommenden Monaten in großen Schritten aufwachsen", sagte der SPD-Politiker beim Antrittsbesuch des neuen litauischen Verteidigungsministers Robertas Kaunas in Berlin.

Pistorius sagte, derzeit seien 500 Angehörige der Brigade permanent vor Ort stationiert. In dieser Woche sollen zwei Kampftruppenbataillone - das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach und das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf - der Brigade unterstellt werden.

Sie sollen nach Litauen verlegt werden, sobald das baltische Land dort die Infrastruktur fertig hat. Kaunas sagt zu, dass die gesamten nötigen Bauten und Anlagen für die Brigade bis Ende 2027 fertig seien.

Noch im Februar wird dann die multinationale Battle Group - die schon in Litauen ist - der Panzerbrigade 45 unterstellt. Pistorius sagte: "Wir sind im Zeitplan. Die Brigade wächst auf und sie übt vor Ort. 2026 wird ein Jahr mit besonders intensiven Übungstätigkeiten mit deutscher Beteiligung."/cn/DP/stk