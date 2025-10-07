Redcare-Aktien bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch
Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Dienstag nach ihrem prozentual zweistelligen Kurswachstum vom Vortag nochmals zugelegt.
Werte in diesem Artikel
Sie gewannen via XETRA zuletzt 3,3 Prozent und testeten damit ihr am Montag im frühen Handel erreichtes Tageshoch bei 89,90 Euro. Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal hatten die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zum Wochenauftakt beflügelt.
Die Barclays Bank nahm nun die Bewertung für die Titel mit "Overweight" auf und nannte ein Kursziel von 140 Euro. Die Deutsche Bank liegt mit ihrem Kursziel von 214 Euro noch deutlich darüber.
Der im November des vergangenen Jahres bei etwas über 170 Euro gestartete Abwärtstrend ist jedoch noch immer intakt. Um ihn zu knacken, müsste der Kurs zunächst an die 100-Euro-Marke heranlaufen.
