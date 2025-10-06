Redcare Pharmacy-Aktie mit Kurssprung: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt

Vorläufige Zahlen

Nach erneut sehr starkem Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal hat die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ihre Jahresprognose bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal um 25,2 Prozent auf 719 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Redcare Pharmacy hat sich vorgenommen, den Umsatz in diesem Jahr um wenigstens 25 Prozent zu steigern, wobei der Umsatz mit Arzneien auf Rezept (Rx) in Deutschland mehr als 500 Millionen Euro erreichen soll.

"Das Wachstum bleibt profitabel und cash-generativ, mit einem soliden EBITDA im dritten Quartal", sagte CEO Olaf Heinrich. "Damit liegt unsere Ergebnismarge im Neunmonatszeitraum bereits innerhalb der prognostizierten Spanne von 2 bis 2,5 Prozent für das Gesamtjahr."

Im dritten Quartal verbuchte Redcare Rx-Umsätze in Deutschland von 126 Millionen Euro, ein Plus von 82 Prozent. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Einnahmen in diesem Teilgeschäft auf 348 Millionen Euro, das sind 122 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt sind die Einnahmen seit Jahresbeginn um 27 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro gewachsen und die Zahl der aktiven Kunden um 0,2 auf 13,7 Millionen. Redcare Pharmacy ist in sieben europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlanden und die Schweiz.

Redcare Pharmacy-Aktie sehr fest nach Umsatzdaten

Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal haben den Aktien von Redcare Pharmacy am Montag kräftig Schub verliehen. In der Spitze ging es mit dem Kurs um 15 Prozent auf fast 90 Euro nach oben. Zuletzt waren es noch 8,19 Prozent auf 84,55 Euro. Damit führten die Papiere der Online-Apotheke klar die Kursgewinner im MDAX an. An der Börse in Zürich gewannen die Aktien des Kontrahenten DocMorris 3 Prozent.

Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen.

Wer­bung Wer­bung

UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 82 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe dank der Wiederaufnahme von Rabatten in Deutschland ein elfprozentiges Wachstum mit E-Rezepten gegenüber dem zweiten Quartal erreicht, schrieb Olivier Calvet am Montag in einer ersten Einschätzung. Er rechne mit einer vergleichsweise positiven Kursreaktion der Aktie.

Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion.

Profitieren dürfte der Aktienkurs derweil auch von der Eindeckung von Leerverkäufen durch spekulative Anleger. Diese setzen auf fallende Kurse und müssen bei steigenden Kursen Aktien am Markt zurückkaufen, was die Aufwärtsdynamik noch beschleunigt. Laut dem Marktportal Ayondo beläuft sich der Anteil der leer veräußerten Aktien auf fast 48 Prozent.

DOW JONES / dpa-AFX