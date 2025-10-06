DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto17,17 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.395 -0,1%Euro1,1715 -0,1%Öl65,40 +1,6%Gold3.932 +1,2%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- BVB im Fokus
Top News
Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke
NAGA: Zurück im Wachstumsmodus NAGA: Zurück im Wachstumsmodus
Dividendenpolitik im Fokus

Hannover Rück-Aktie: Rückversicherer kündigt höhere Dividende an

06.10.25 07:14 Uhr
Hannover Rück-Aktie im Fokus: Mehr Geld für Anleger - Hannover Rück plant Dividendenerhöhung

Hannover Rück wird künftig rund 55 Prozent des Nettogewinns nach IFRS als Dividende zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
258,60 EUR 0,80 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vorstand des Rückversicherers beschloss eine entsprechende Anpassung der Dividendenpolitik auf Basis der "sehr guten Kapitalisierung", wie das Unternehmen mitteilte. Ab dem laufenden Geschäftsjahr soll sie zur Anwendung kommen. Teil der künftigen Dividendenpolitik sei es ferner, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern.

Bisher gezahlte Sonderdividenden soll es künftig nur noch in außergewöhnlichen Situationen geben. Für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Anleger eine Ausschüttungsquote von insgesamt 46 Prozent erhalten.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen