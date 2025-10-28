Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Analysten vor Bilanz

adidas veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

adidas wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,66 EUR aus. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie eingefahren.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,63 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,61 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,04 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,68 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

