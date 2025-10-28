DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.739 +0,4%Bitcoin98.392 +0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl64,20 -2,4%Gold3.963 -0,7%
NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig

28.10.25 17:02 Uhr
NVIDIA will im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft 1 Milliarde Dollar in Nokia investieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,45 EUR 1,04 EUR 19,27%
NVIDIA Corp.
166,14 EUR 1,66 EUR 1,01%
Der Chiphersteller wird dazu 166,4 Millionen Aktien des finnischen Elektronikunternehmens zum Preis von 6,01 Dollar pro Aktie erwerben und damit 2,9 Prozent der Anteile an Nokia halten. Nokia will den Erlös nutzen, um die Entwicklung seiner Netzwerksoftware zu beschleunigen, damit sie auf der Architektur von NVIDIA läuft, und seine Präsenz auf dem Markt für die Bereitstellung von Netzwerken für KI-Rechenzentren auszubauen.

Die an der NASDAQ gelistete NVIDIA-Aktie klettert zeitweise um 1,44 Prozent auf 193,64 Dollar. Das Nokia-Papier springt um 18,70 Prozent auf 6,45 Euro hoch.

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

