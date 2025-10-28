NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig
NVIDIA will im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft 1 Milliarde Dollar in Nokia investieren.
Der Chiphersteller wird dazu 166,4 Millionen Aktien des finnischen Elektronikunternehmens zum Preis von 6,01 Dollar pro Aktie erwerben und damit 2,9 Prozent der Anteile an Nokia halten. Nokia will den Erlös nutzen, um die Entwicklung seiner Netzwerksoftware zu beschleunigen, damit sie auf der Architektur von NVIDIA läuft, und seine Präsenz auf dem Markt für die Bereitstellung von Netzwerken für KI-Rechenzentren auszubauen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
