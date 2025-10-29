DAX24.200 -0,3%Est505.714 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,36 +2,4%Nas23.976 +0,6%Bitcoin96.747 -0,2%Euro1,1646 -0,1%Öl64,93 +0,7%Gold4.011 +1,8%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Rally

NVIDIA-Aktie erstmals über 200 US-Dollar - Sprung über 5-Billionen-Dollar-Marke

29.10.25 15:39 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA knackt 200-Dollar-Marke - 5 Billionen US-Dollar erreicht | finanzen.net

Der ungebrochene Rekordlauf der NVIDIA-Aktie hat den Börsenwert des KI-Champions am Mittwoch erstmals über die fünf-Billionen-Dollar-Marke getrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
180,70 EUR 5,12 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Chiphersteller aus Kalifornien ist damit das erste Unternehmen weltweit, das diesen Sprung geschafft hat.

Die Aktien von NVIDIA gewannen im frühen Handel zuletzt 4,7 Prozent auf 210,36 US-Dollar. Sie zählten damit zu den besten Werten im Dow Jones Industrial und im NASDAQ 100. Beide Indizes stiegen moderat, wobei der Nasdaq-Auswahlindex dennoch seine Rekordrally fortsetzte.

Nun sei NVIDIA etwa "zweieinhalbmal so viel wert wie alle 40 Unternehmen im deutschen Leitindex zusammen", hob Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hervor. Dabei erinnerte er daran, dass NVIDIA erst im Juli die Vier-Billionen-Dollar geknackt hatte und im Sommer vor einem Jahr die Marke von drei Billionen Dollar. "Seit Ende 2022 hat sich der Kurs vervierzehnfacht - ein beispielloser Aufstieg in der Geschichte der Finanzmärkte."

NVIDIA profitiert ungebremst vom Boomthema Künstliche Intelligenz (KI), da die Produkte des Chipherstellers ein zentraler Baustein für den Ausbau deren Nutzung sind. Das zeigten auch die Ankündigungen am Vortag. So hatte der zu den Glorreichen Sieben ("Magnificent 7) gehörende Konzern am Dienstag im Umfeld einer Konferenz mehrere Unternehmenspartnerschaften bekanntgegeben.

Eine Milliarde Dollar hat NVIDIA für einen knapp dreiprozentigen Anteil am finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia gezahlt und könnte so in Zukunft auf Nokias Netzwerk-Technologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen. Nokia will NVIDIA-Technik in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen. Weitere Ankündigungen betrafen unter anderem den Fahrdienst-Vermittler Uber, das Pharmaunternehmen Eli Lilly und den Techkonzern Supermicro.

NVIDIA-Chef Jensen Huang wies zugleich Bedenken hinsichtlich einer KI-Blase zurück. Vielmehr sagte er während der Unternehmenspräsentation in Washington, dass der Blackwell-Prozessor, NVIDIAs Flaggschiff-Beschleuniger für Künstliche Intelligenz, sowie das neuere Rubin-Modell im kommenden Jahr für ein beispielloses Umsatzwachstum sorgen würden.

Neben einer Reihe neuer Partnerschaften deuteten die Kommentare des Managements zur Nachfrage darauf hin, "dass die Analystenschätzungen deutlich zu niedrig angesetzt sind", schrieb UBS-Analyst Timothy Arcuri und hob sein Kursziel für die Aktie von 205 auf 235 Dollar an. Untermauert werde diese Einschätzung auch angesichts seiner jüngsten Lieferketten-Überprüfungen. Die Bank of America hob ihr Kursziel sogar von 235 auf 275 Dollar an.

Die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für die Anleger generell hob Arne Rautenberg, Leiter Portfoliomanagement Aktien bei dem Vermögensverwalter Union Investment hervor. "Ohne US-(KI)-Aktien geht es nicht", sagte er. KI-Investitionen seien ein wichtiger Wachstumsfaktor für die USA. Ihr Anteil am Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten ist Rautenberg zufolge seit 2019 stetig gestiegen.

Wie beeindruckend der Lauf der NVIDIA-Aktie ist, zeigt ein Vergleich mit den sechs anderen Aktien der Glorreichen Sieben: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Tesla. Mit einem Anstieg um knapp 1.300 Prozent innerhalb von rund drei Jahren führt die Aktie die Liste der sieben mit großem Abstand an. Auf Platz zwei steht Meta mit einem Anstieg von etwas mehr als 500 Prozent.

Auch in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen liegt NVIDIA meilenweit vorn. Mit jeweils rund vier Billionen Dollar folgen Apple und Microsoft. Die Google-Mutter Alphabet liegt auf Rang vier mit 3,2 Billionen Dollar.

/ck/zb/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

