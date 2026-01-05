DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.800 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,82 +0,2%Gold5.300 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf

28.01.26 16:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.189,60 EUR -33,80 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Euronext NV
117,70 EUR -1,70 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
40,86 EUR 4,39 EUR 12,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,00 EUR 3,18 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kursentwicklung aktualisiert)

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML (ASML NV) weiter kräftig an. Im Schlussquartal erzielten die Niederländer bei Umsatz und Auftragseingang jeweils einen Rekordwert. Für 2026 peilt das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum an. Zudem teilte es am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen mit, bis Ende 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro zurückzukaufen.

Wer­bung

Am Aktienmarkt kam dies zunächst gut an: Die Aktie legte deutlich zu. Im Zuge der Analystenkonferenz zu dem vorgelegten Zahlenwerk kamen die Titel aber immer deutlicher unter Druck. Zuletzt verloren sie zwei Prozent. Das Papier befindet sich seit Anfang September im Aufwind und der Wert hat sich seitdem fast verdoppelt. Seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Kursplus auf knapp 30 Prozent.

ASML steigerte im Schlussquartal 2025 die Erlöse von rund 7,5 Milliarden Euro im Vorquartal auf 9,7 Milliarden Euro. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Die Bruttomarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 52,2 Prozent, womit ASML ebenfalls besser abschnitt als gedacht. Stark entwickelte sich der Auftragseingang: Hier holte ASML Neugeschäft im Wert von fast 13,2 Milliarden Euro herein. Analysten hatten mit rund der Hälfte gerechnet.

"In den letzten Monaten haben viele unserer Kunden eine deutlich positivere Einschätzung der mittelfristigen Marktsituation abgegeben", sagte der Vorstandsvorsitzende Christophe Fouquet. Diese basierten in erster Linie auf robusteren Erwartungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Nachfrage im Bereich KI. Dies spiegele sich in einer deutlichen Ausweitung der mittelfristigen Kapazitätspläne der Kunden und im Rekordauftragsbestand von ASML wider.

Wer­bung

ASML stellt als einziges Unternehmen Extrem-Ultraviolett-Lithografie-Geräte her, die für die Produktion von Mikrochips mit immer kleineren Strukturen und höherer Leistung verwendet werden. Zu den Kunden zählen alle führenden Chiphersteller, darunter Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) und Intel. Die Maschinen von ASML sind unverzichtbar für die Herstellung der KI-Beschleuniger von NVIDIA, die das Rückgrat für das Training und den Betrieb von KI-Modellen in Rechenzentren bilden.

Für das erste Quartal geht der Spezialist für Lithographie-Systeme zur Herstellung modernster Computerchips, die auch für KI-Anwendungen wichtig sind, von guten Geschäften aus. Der Umsatz soll 8,2 bis 8,9 Milliarden Euro erreichen und die Bruttomarge soll 51 bis 53 Prozent betragen. Analysten hatten hier mit dem oberen Ende der Prognosespanne gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Unternehmen Umsätze von 34 bis 39 Milliarden Euro an, bei einer Bruttomarge von 51 bis 53 Prozent. 2025 summierten sich die Erlöse auf knapp 32,7 Milliarden Euro; die Marge betrug 52,8 Prozent.

Wer­bung

In der vergangenen Woche bezeichnete der Nvidia-Chef Jensen Huan den Ansturm auf den Bau von Rechenzentren, die KI-Modelle betreiben können, als den "größten Infrastrukturausbau in der Geschichte der Menschheit". In den kommenden Jahren seien zusätzliche Investitionen in Höhe von "Billionen Dollar" erforderlich, sagte Huang auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Derweil kündigte ASML in einem Schreiben an die Mitarbeiter eine Straffung in der Technologie- und IT-Organisation an. Dies könnte zu einem Abbau von netto rund 1.700 Stellen führen. Davon betroffen seien vor allem Arbeitsplätze in den Niederlanden, aber auch in den USA./mne/err/stk/he

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
17:06ASML NV HaltenDZ BANK
11:01ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:01ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026ASML NV BuyUBS AG
23.01.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026ASML NV OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17:06ASML NV HaltenDZ BANK
09:11ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen