DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.800 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,82 +0,2%Gold5.300 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet

28.01.26 18:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.620,7 PKT 0,9 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen und damit den Rekordkurs sehr gebremst fortgesetzt. Der Leitindex ATX legte um 0,02 Prozent auf 5.620,66 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend.

Wer­bung

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

In Wien gab es kaum Nachrichten zu Unternehmen. Auch von Analystenseite lagen keine neuen Meinungen vor. Die Strabag-Aktien kamen um 2,6 Prozent zurück. Am Vortag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Richtung. Während BAWAG um 0,4 Prozent verloren, konnten sich die Titel der Erste Group (Erste Group Bank) und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) um 0,1 beziehungsweise 0,9 Prozent steigern.

Wer­bung

Abwärts ging es für die Titel der Energieversorger. EVN-Papiere schwächten sich um 1,0 Prozent ab. Die Verbund-Aktionäre mussten ein Minus von 0,2 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten verloren voestalpine 0,7 Prozent. Die OMV-Papiere gewannen hingegen 0,6 Prozent. Im Technologiebereich gaben die AT&S-Anteilsscheine nach Zuwächsen im Frühhandel zum Sitzungsende 1,5 Prozent ab. Europaweit sorgten starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML (ASML NV) für eine gute Sektorstimmung./ste/sto/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:06Aktien Wien Schluss: ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet
17:58ATX aktuell: ATX beendet den Mittwochshandel im Plus
15:57Aufschläge in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne
12:25Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Mittwochmittag im Minus
09:27ATX aktuell: ATX zum Start fester
27.01.26Baukonzern mit Kursfeuerwerk: Aktie legt um 11,7 Prozent zu: Strabag rechnet mit höherer Gewinnmarge
27.01.26Aktien Wien Schluss: ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd
27.01.26Optimismus in Wien: ATX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
mehr