ATX aktuell: ATX zum Start fester

Kursentwicklung

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Mittwoch steigt der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 5.634,43 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 160,622 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 5.619,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.619,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.639,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.616,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.247,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der ATX bei 4.682,31 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Stand von 3.795,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,28 Prozent nach oben. Bei 5.639,79 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,03 Prozent auf 42,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,35 Prozent auf 41,20 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 49,86 EUR) und Verbund (+ 0,48 Prozent auf 62,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-1,09 Prozent auf 199,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR), Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR), STRABAG SE (-0,67 Prozent auf 89,40 EUR) und CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,74 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 57.119 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

