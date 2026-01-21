DAX24.840 -0,1%Est505.941 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,41 ±0,0%Gold4.911 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Wiener Börse-Handel im Blick

Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus

23.01.26 09:27 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus | finanzen.net

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
139,10 EUR -0,40 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,76 EUR 0,05 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
202,50 EUR 2,70 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
108,50 EUR 1,90 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
25,65 EUR 0,10 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
49,52 EUR 0,36 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
34,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,98 EUR 0,58 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,75 EUR -1,70 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
81,90 EUR -0,80 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
39,84 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
28,32 EUR -0,44 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.543,4 PKT -1,5 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent stärker bei 5.550,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 5.545,15 Punkten in den Handel, nach 5.544,90 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5.540,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5.556,25 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,67 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 5.247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.670,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3.834,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5.558,46 Punkten. Bei 5.314,88 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,46 Prozent auf 40,38 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 49,38 EUR), PORR (+ 0,44 Prozent auf 34,20 EUR) und Lenzing (+ 0,19 Prozent auf 25,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-4,63 Prozent auf 30,90 EUR), STRABAG SE (-1,33 Prozent auf 81,70 EUR), voestalpine (-1,24 Prozent auf 39,94 EUR), Wienerberger (-0,77 Prozent auf 28,36 EUR) und DO (-0,73 Prozent auf 204,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53.797 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAWAG

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAWAG

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen