Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus

Wiener Börse-Handel im Blick

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 09:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent stärker bei 5.550,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 5.545,15 Punkten in den Handel, nach 5.544,90 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5.540,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5.556,25 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,67 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 5.247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.670,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3.834,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5.558,46 Punkten. Bei 5.314,88 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,46 Prozent auf 40,38 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 49,38 EUR), PORR (+ 0,44 Prozent auf 34,20 EUR) und Lenzing (+ 0,19 Prozent auf 25,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-4,63 Prozent auf 30,90 EUR), STRABAG SE (-1,33 Prozent auf 81,70 EUR), voestalpine (-1,24 Prozent auf 39,94 EUR), Wienerberger (-0,77 Prozent auf 28,36 EUR) und DO (-0,73 Prozent auf 204,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53.797 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net