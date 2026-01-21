ATX-Handel aktuell: ATX schließt mit Gewinnen

Index im Blick

Das machte das Börsenbarometer in Wien zum Handelsschluss.

Am Donnerstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 2,49 Prozent auf 5.544,90 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 156,134 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5.412,09 Zählern und damit 0,036 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.410,16 Punkte).

Das Tagestief des ATX betrug 5.411,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.558,46 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,56 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 5.239,39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der ATX mit 4.625,93 Punkten berechnet. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 3.794,27 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,61 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.558,46 Punkten. Bei 5.314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 7,05 Prozent auf 39,80 EUR), PORR (+ 6,24 Prozent auf 34,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 40,60 EUR), STRABAG SE (+ 4,94 Prozent auf 82,80 EUR) und Lenzing (+ 4,25 Prozent auf 25,75 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR), OMV (+ 0,33 Prozent auf 49,16 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 137,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,99 Prozent auf 24,48 EUR) und EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 647.195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,273 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net