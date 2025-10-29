Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Experten haben ihre Prognosen für die Microsoft-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Microsoft wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden.
41 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent auf 75,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 52 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,56 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 54 Analysten durchschnittlich bei 323,19 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Microsoft News
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen