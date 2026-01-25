DAX24.931 +0,1%Est505.948 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.032 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl65,54 -1,1%Gold5.066 +1,7%
'Overweight'

Apple-Aktie steigt: JPMorgan hebt Kursziel an

26.01.26 15:04 Uhr
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 1,3 Prozent höher bei 251,26 US-Dollar.

/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

