Apple-Aktie steigt: JPMorgan hebt Kursziel an

26.01.26 15:04 Uhr

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 1,3 Prozent höher bei 251,26 US-Dollar.

/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

