Apple-Aktie steigt: JPMorgan hebt Kursziel an
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 1,3 Prozent höher bei 251,26 US-Dollar.
/rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com, Iakov Filimonov / Shutterstock.com