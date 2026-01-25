DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
Apple Aktie

210,65 EUR +1,00 EUR +0,48 %
STU
249,93 USD +1,59 USD +0,64 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,08 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

12:11 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
210,65 EUR 1,00 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 248,04		 Abst. Kursziel*:
27,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 249,93		 Abst. Kursziel aktuell:
26,04%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,39

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

12:11 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Apple Inc. zu myNews hinzufügen