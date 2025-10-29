DAX24.283 ±0,0%Est505.721 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,24 -0,3%Gold4.019 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KI-Boom

Sk hynix-Aktie springt nach Rekordgewinn an und zieht Advantest & Co. mit

29.10.25 09:48 Uhr
Sk hynix-Aktie stark nachgefragt: Rekordgewinn lässt auch Advantest & Co. steigen | finanzen.net

Der südkoreanische Chiphersteller SK hynix profitiert weiter vom KI-Boom und hat im dritten Quartal einen Umsatz und Gewinnsprung verzeichnet.

Eine Abschwächung sieht der Konzern kurzfristig nicht: Das gesamte Speicherchip-Sortiment für 2026 sei bereits ausverkauft, teilte SK hynix am Mittwoch in Icheon mit. Der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für den US-Konzern NVIDIA plant, im nächsten Jahr deutlich mehr Geld in den Kapazitätsausbau zu investieren und die Produktion angesichts der beispiellosen Investitionen von Branchenführern wie OpenAI und Meta zu steigern.

SK hynix wird den Angaben zufolge in diesem Quartal mit der Lieferung von Komponenten der nächsten Generation an Kunden beginnen und 2026 den vollständigen Vertrieb aufnehmen.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn des Unternehmens im Jahresvergleich um 62 Prozent auf einen Rekordwert von 11,38 Billionen Won (rund 6,8 Mrd Euro). Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum knapp ein Viertel. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 24,45 Billionen Won zu, im Vergleich zu den drei Monaten zuvor belief sich das Wachstum auf zehn Prozent.

Die speziellen KI-fähigen Chips seien seit 2023 stetig ausverkauft, das Angebot werde auch 2027 knapp bleiben, sagten Führungskräfte von SK hynix in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen.

Die Aktie legte in Seoul um 7,10 Prozent zu auf 558.000 Südkoreanische Won. In diesem Jahr hat sich der Wert der Papiere in etwa verdreifacht. Im Sog zogen auch andere asiatische Chiphersteller kräftig an: So haussierten etwa Advantest-Aktien nach ebenfalls überzeugenden Geschäftszahlen in Tokio um stolze 22,08 Prozent auf 22.120 Yen, während Lasertec-Papiere um 7,70 Prozent gewannen auf 23.575 Yen.

/nas/mis/stk

ICHEON (dpa-AFX)

