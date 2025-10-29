Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal vor allem von einem starken Investmentbanking profitiert. Die Bank erzielte einen Rekordgewinn und übertraf die Erwartungen die Analysten.
Werte in diesem Artikel
Bei der Eigenkapitalrendite liegt sie auf Kurs für das Gesamtjahr.
Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn stieg um 7 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 1,53 Milliarden Euro gerechnet. Der Vorsteuergewinn lag bei 2,45 Milliarden Euro, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,21 Milliarden Euro gelautet. Im Vorjahreszeitraum hatte die Deutsche Bank Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um die Postbank-Übernahme aufgelöst, was damals zu einem positiven Ergebniseffekt führte. Bereinigt um diesen Effekt stieg der Vorsteuergewinn im dritten Quartal um gut ein Drittel.
Die Erträge kletterten um 7 Prozent auf gut 8 Milliarden Euro. Allein in der Investmentbanking-Sparte legten sie um 18 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro zu.
Die Eigenkapitalrendite (ROTE) betrug im dritten Quartal 10,7 Prozent, in den ersten neun Monaten 10,9 Prozent. Für das Gesamtjahr hat sich die Bank eine Rendite von über 10 Prozent vorgenommen.
Deutsche Bank-Aktie in der Gewinnspur
Das Bankhaus hat am Mittwoch mit seiner jüngsten Geschäftsentwicklung bei Anlegern gepunktet. Auf XETRA verteuern sich die im DAX notierten Papiere des größten deutschen Kredithauses zeitweise um 2,99 Prozent auf 30,49 Euro.
Die Deutsche Bank habe ertragsseitig klar positiv überrascht, sagte ein Händler.
DOW JONES / dpa-AFX
