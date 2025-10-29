Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Rheinmetall-Aktie

Aktienempfehlung

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich intensiv mit dem Rheinmetall-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1.731,00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 41.509 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 183,1 Prozent aufwärts. Experten rechnen am 06.11.2025 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025.

