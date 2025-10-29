DAX24.228 -0,2%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,42 +2,8%Nas23.977 +0,6%Bitcoin97.102 +0,2%Euro1,1636 -0,1%Öl64,72 +0,4%Gold4.007 +1,7%
Aktienempfehlung

Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Rheinmetall-Aktie

29.10.25 14:37 Uhr
Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Rheinmetall-Aktie

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich intensiv mit dem Rheinmetall-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.731,50 EUR -7,50 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1.731,00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 29,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 41.509 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 183,1 Prozent aufwärts. Experten rechnen am 06.11.2025 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

