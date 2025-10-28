DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.859 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1663 +0,1%Öl64,23 -2,3%Gold3.952 -1,0%
Mehr Kapazität

GLOBALFOUNDRIES investiert Milliardenbetrag in Ausbau von Produktionskapazitäten - Aktie tiefer

28.10.25 18:19 Uhr
NASDAQ-Titel GLOBALFOUNDRIES-Aktie gibt nach - Investition in Dresden | finanzen.net

GLOBALFOUNDRIES will 1,1 Milliarden Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Deutschland investieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GLOBALFOUNDRIES INC
30,26 EUR -0,34 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kinnevik AB Registered Shs -B-
8,11 EUR -0,15 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Halbleiterhersteller mitteilte, soll die Produktionskapazität an seinem Standort in Dresden bis Ende 2028 auf über eine Million Wafer pro Jahr erhöht werden. Mit der neuen Kapazität sollen die Herausforderungen in der Lieferkette bewältigt und die europäische Chipnachfrage für Anwendungen in der Automobil-, Verteidigungs-, Infrastruktur- und anderen Industrien bedient werden, so das Unternehmen. "Die jüngsten Störungen im Automobilsektor machen deutlich, wie anfällig die globalen Chip-Lieferketten tatsächlich sind", sagte CEO Tim Breen.

Wer­bung

Die GLOBALFOUNDRIES-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise 0,28 Prozent auf 35,32 US-Dollar nach.

DJG/brb/thl

DOW JONES

