Endgültige Zahlen

adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick

29.10.25 11:35 Uhr
adidas-Aktie fällt aber in Verlustzone: Deutlich mehr verdient | finanzen.net

adidas hat in Q3 unter dem Strich teils deutlich mehr verdient als im Vorjahr und mit den endgültigen Ergebnissen den angehobenen Gewinnausblick für das Gesamtjahr untermauert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,65 EUR -5,40 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei hat der Konzern laut Mitteilung weiter in die Marke investiert, aber mit Kontrolle der Gesamtkostenbasis.

Vor Steuern betrug der Gewinn im Quartal 650 Millionen Euro, gut 8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Nr. 2 der Sportartikelhersteller weltweit berichtete. Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 482 Millionen Euro, verglichen mit einem Gewinn von 469 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn im fortgeführten Geschäft 2,57 Euro nach 2,44 Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 461 Millionen (Vorjahr: 443 Millionen) Euro. Geschmälert wurde das Ergebnis durch sogenannte währungs- und hochinflationsbedingte Effekte, die das Finanzergebnis belasteten.

Die endgültigen Zahlen für Umsatz, Betriebsgewinn (EBIT), EBIT-Marge und Bruttomarge stimmten mit den vorläufigen überein.

Profitiert hat der Sportartikelhersteller, der gleichzeitig zusätzliche US-Importzoll-bedingte Kosten zu verkraften hatte, von zweistelligem Wachstum in allen Vertriebskanälen sowie Wachstum in den wichtigen Märkten Nordamerika und China.

Der Konzern rechnet nun mit einem operativen Gewinn von rund 2 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Nach den ersten neun Monaten hatte er davon bereits 1,89 Milliarden Euro erreicht und das vorherige Ziel für das Gesamtjahr übertroffen. Der Umsatz soll währungsbereinigt im Gesamtjahr um 9 Prozent steigen. Die Marke Yeezy herausgerechnet, soll der Anstieg der Marke adidas allein prozentual zweistellig sein.

Im XETRA-Handel notierte die adidas-Aktie am Mittwoch zunächst höher, drehte dann aber und verliert nun zeitweise 2,79 Prozent auf 179,25 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

