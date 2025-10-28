DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.040 -1,0%Euro1,1650 ±-0,0%Öl64,40 -2,1%Gold3.958 +0,5%
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

28.10.25
UBS öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

UBS öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,488 USD je Aktie gegenüber 0,390 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 11,92 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 18,86 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 1,40 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 47,80 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 76,51 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
08.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
29.09.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
