UBS Aktie
Marktkap. 102,5 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|08:01
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
