NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / EST

