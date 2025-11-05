DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,98 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
33,08 EUR -0,08 EUR -0,24 %
STU
38,37 USD +0,50 USD +1,31 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 102,5 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

RBC Capital Markets

UBS Outperform

08:01 Uhr
UBS Outperform
Aktie in diesem Artikel
UBS
33,08 EUR -0,08 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

08:01 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Digitales Geld neu denken Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
finanzen.net UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net SIX-Handel: SMI am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittwochnachmittag
NewsBTC Ethereum Adoption Accelerates: UBS Powers Live Fund Transactions On-Chain — What This Means
Financial Times UBS chair warns of ‘looming systemic risk’ from private credit ratings
Financial Times UBS chair warns of ‘looming systemic risk’ from private credit ratings
Business Times UBS sells US$3.25 billion in first deal since AT1 ruling
Zacks UBS vs. NU: Which Stock Is the Better Value Option?
Zacks UBS Group Q3 Earnings & Revenues Increase Y/Y, Expenses Decline
Zacks UBS (UBS) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Business Times UBS Q3 profit beats expectations as investment banking rebounds, legal costs ease
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen