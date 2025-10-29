Quartalszahlen

Volkswagen präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Volkswagen lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Wer­bung Wer­bung

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,945 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Volkswagen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,39 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,73 EUR, während im vorherigen Jahr noch 21,42 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 323,09 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 324,66 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net