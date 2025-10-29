DAX24.274 ±-0,0%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.160 +0,2%Euro1,1645 -0,1%Öl64,49 +0,1%Gold4.028 +2,2%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Bewertung im Fokus

adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform

29.10.25 11:34 Uhr
adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform | finanzen.net

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,65 EUR -5,40 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die adidas-Aktie notierte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 179,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 322.715 adidas-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 23,7 Prozent nach unten. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
