adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die adidas-Aktie notierte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 179,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 322.715 adidas-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 23,7 Prozent nach unten. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen