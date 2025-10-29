adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform

Bewertung im Fokus

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die adidas-Aktie notierte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 179,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 322.715 adidas-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 23,7 Prozent nach unten. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet.

