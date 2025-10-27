Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das erwarten Experten von Cornings-Finzanbericht.
Werte in diesem Artikel
Corning wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,665 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 24,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,14 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Corning News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen