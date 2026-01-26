DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin73.958 -0,5%Euro1,2042 +1,4%Öl67,55 +2,8%Gold5.188 +3,5%
Index im Fokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

27.01.26 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge | finanzen.net

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,41 Prozent stärker bei 6.978,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,567 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.967,65 Zählern und damit 0,251 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.950,23 Punkte).

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.988,82 Punkte, das Tagestief hingegen 6.958,83 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Wert von 6.929,94 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 6.875,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der S&P 500 mit 6.012,28 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,75 Prozent zu. Bei 6.988,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.789,05 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Corning (+ 15,58 Prozent auf 109,74 USD), Sysco (+ 10,96 Prozent auf 83,92 USD), General Motors (+ 8,75 Prozent auf 86,38 USD), Lumen Technologies (+ 7,65 Prozent auf 9,29 USD) und HCA (+ 7,08 Prozent auf 505,84 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Humana (-21,13 Prozent auf 207,93 USD), UnitedHealth (-19,61 Prozent auf 282,70 USD), Elevance Health (-14,33 Prozent auf 322,92 USD), CVS Health (-14,15 Prozent auf 72,00 USD) und Centene (-10,26 Prozent auf 41,53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.738.868 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,841 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

