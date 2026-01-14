DAX24.756 -0,6%Est505.964 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1962 -0,7%Öl68,48 +1,2%Gold5.260 +1,5%
KI-Infrastruktur

Corning-Aktie nach Bilanzvorlage unter Druck: Neuer Milliardendeal mit Meta

28.01.26 14:28 Uhr
NYSE-Aktie Corning fällt nach Bilanz zurück: Glasfaserkabelabkommen im Milliardenwert mit NASDAQ-Aktie Meta im Fokus | finanzen.net

Corning sorgt mit einem neuen Milliardenvertrag mit Meta für Aufsehen. Zudem rückt heute auch die Quartalsbilanz in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
87,59 EUR -3,31 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
564,00 EUR 2,70 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Corning und Meta mit neuer Vereinbarung
• Corning-Bilanz im Blick
• Aktien in Grün

Corning schließt neuen Milliardendeal mit Meta ab

Corning und Meta Platforms haben eine mehrjährige Vereinbarung im Volumen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar geschlossen, um den Ausbau modernster Rechenzentren in den USA zu beschleunigen. Ziel ist laut der Pressemitteilung die Unterstützung von Metas wachsender KI- und Technologieinfrastruktur. Corning werde Meta deshalb künftig mit neuesten Glasfaser-, Kabel- und Verbindungslösungen beliefern und dafür seine Produktionskapazitäten in North Carolina deutlich erweitern - insbesondere im Werk Hickory, das zu einem zentralen Standort für Glasfaserkabelproduktion ausgebaut wird.

"Diese langfristige Partnerschaft mit Meta unterstreicht Cornings Engagement für die Entwicklung, Innovation und Fertigung der Schlüsseltechnologien, die Rechenzentren der nächsten Generation hier in den USA antreiben", sagte Wendell P. Weeks, Vorstandsvorsitzender und CEO von Corning Incorporated. "Die Investition wird unsere Produktionskapazitäten in North Carolina erweitern, ein Beschäftigungswachstum von 15 bis 20 Prozent ermöglichen und die Beschäftigung von über 5.000 hochqualifizierten Mitarbeitern sichern".

Auch Meta sieht in der Kooperation einen strategischen Beitrag zur Stärkung der US-Industrie und Wettbewerbsfähigkeit im globalen KI-Rennen. Laut Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bei Meta, sei Corning ein idealer Partner "umfassender Expertise in optischer Konnektivität und starkem Engagement für die heimische Produktion".

Neben neuen Produktionslinien plant Corning zusätzliche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Automation, um die Dateninfrastruktur für KI-Anwendungen in den USA langfristig zu sichern.

Corning-Bilanz

Doch nicht nur die Vereinbarung zwischen Corning und Meta steht heute im Fokus der Anleger. Corning veröffentlichte im Laufe des heutigen Handelstages außerdem seine Bilanz zum jüngsten Quartal. Umsatz und Gewinn legten im vierten Geschäftsquartal sowie im Gesamtjahr zu, blieben hinter den Erwartungen jedoch zurück.

So reagieren die Aktien von Corning und Meta

Für die Meta-Aktie ging es im gestrigen NASDAQ-Handel letztlich um minimale 0,09 Prozent nach oben auf 672,97 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch geht es jedoch zeitweise 0,19 Prozent runter auf 671,71 US-Dollar. Die Corning-Papiere stiegen im NYSE-Handel am Dienstag derweil um starke 15,58 Prozent auf schlussendlich 109,74 US-Dollar. Bei 113,99 erreichte die Aktie außerdem ein neues 52-Wochen-Hoch. Am Mittwoch geht es vorbörslich dagegen 2,51 Prozent abwärts auf 106,99 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

