Bilanzvorlage

Der Glasfaserspezialist und NVIDIA-Zulieferer Corning hat am Mittwoch seine Bücher geöffnet und Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das letzte Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 ist für Corning mit einem Gewinn von 0,62 US-Dollar je Aktie zu Ende gegangen. Damit verdiente das Unternehmen, das als KI-Profiteur gilt und als Spezialist für Glas- und Keramikwissenschaften fungiert, weniger als erhofft: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,707 US-Dollar in Aussicht gestellt. Vor Jahresfrist hatte Corning einen Gewinn in Höhe von 0,36 US-Dollar verbucht.

Der Umsatz lag im vierten Quartal mit 4,215 Milliarden US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres von 3,50 Milliarden US-Dollar. Die Analystenerwartungen hatten sich im Vorfeld auf 4,36 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im Gesamtjahr erzielte Corning einen Gewinn von 1,83 US-Dollar je Aktie - nach 0,58 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Expertenschätzungen hatten sich hier auf 2,52 US-Dollar je Aktie belaufen. Außerdem setzte der US-Konzern im gesamten Fiskaljahr 2025 15,629 Milliarden US-Dollar um. Nach einem Jahresumsatz von 13,118 Milliarden US-Dollar in 2024 hatten die Analysten hier nun mit 16,36 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im Handel an der NYSE geht es für die Corning-Aktie vorbörslich zeitweise 1,97 Prozent nach unten auf 107,58 US-Dollar.

