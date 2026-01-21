DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1689 +0,0%Öl 65,09 -0,4%Gold 4.838 +0,1%
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

527,30 EUR +3,50 EUR +0,67 %
STU
616,05 USD +2,95 USD +0,48 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,3 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

08:26 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
527,30 EUR 3,50 EUR 0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 910 US-Dollar belassen. Es gebe einige Gründe, den jüngsten Kursverfall der Aktie des Facebook-Konzerns zum Kauf zu nutzen, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, eine anhaltende Dynamik des KI-gestützten Kerngeschäfts und eine beschleunigte Aktivierung wichtiger Wachstumstreiber./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 910,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 612,96		 Abst. Kursziel*:
48,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 616,05		 Abst. Kursziel aktuell:
47,72%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 837,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

08:26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
12.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
