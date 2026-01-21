Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,3 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 910 US-Dollar belassen. Es gebe einige Gründe, den jüngsten Kursverfall der Aktie des Facebook-Konzerns zum Kauf zu nutzen, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, eine anhaltende Dynamik des KI-gestützten Kerngeschäfts und eine beschleunigte Aktivierung wichtiger Wachstumstreiber./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 910,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 612,96
|Abst. Kursziel*:
48,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 616,05
|Abst. Kursziel aktuell:
47,72%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 837,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|08:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
