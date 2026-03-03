DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -7,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.752 -3,8%Euro1,1619 +0,1%Öl93,20 +10,5%Gold5.171 +1,7%
Top News
DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein
AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI

06.03.26 22:08 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle haben am Freitag nach einem Medienbericht ihre teils deutlichen Gewinne abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Zudem zog der Bericht den gesamten US-Techsektor mit nach unten. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, dass der Softwarekonzern und der KI-Chatbot-Entwickler OpenAI ihre gemeinsamen Pläne zur Erweiterung eines Vorzeige-Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz aufgegeben haben, gaben Oracle um 0,5 Prozent nach. Der NASDAQ 100 büßte zuletzt 1,4 Prozent ein.

Anleger dürften angesichts der Begründung beunruhigt sein, denn es hieß, dass sich die Verhandlungen über die Finanzierung und die Anforderungsänderungen von OpenAI zu sehr in die Länge gezogen hätten.

Aus Kreisen hieß es, dass dadurch Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) die Möglichkeit zum Einstieg habe und KI-Chiphersteller NVIDIA die Gespräche zwischen der Facebook-Mutter und dem Bauträger unterstütze. Meta reagierten kaum und gaben um 2,4 Prozent nach. Nvidia verloren zuletzt 3,0 Prozent.

Die Planänderungen unterstreichen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die Komplexität des Baus von KI-Rechenzentren, deren Kosten auf mehrere zehn Milliarden Dollar geschätzt würden und die die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Partnern erforderten./ck/jha/

In eigener Sache

