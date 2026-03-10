JP Morgan Chase & Co.

Oracle Overweight

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDT

