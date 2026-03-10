DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
JP Morgan Chase & Co.

Oracle Overweight

12:06 Uhr
Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 149,40		 Abst. Kursziel*:
40,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 163,42		 Abst. Kursziel aktuell:
28,50%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

12:06 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Oracle Overweight Barclays Capital
08:01 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Zahlenvorlage Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich
Dow Jones MARKT USA/Zurückhaltung dürfte weiter dominieren - Ölpreise steigen wieder
TraderFox Infrastruktur statt Hype: Warum HPE, Oracle, TSMC, NVIDIA und AMD die heimlichen Gewinner des KI‑Booms sind!
TraderFox Oracle: KI-Profiteur wird mit gewaltigen KI-Aufträgen durchstarten
TraderFox Auftragslawine dank KI! Oracles riskantes Schuldenspiel wird zum ultimativen Börsen-Triumph!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
dpa-afx Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Oracle erholt - Geschäft mit Rechenzentren übertrifft Erwartung
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Micron, Sandisk, Bloom Energy, IREN, and NVIDIA
Benzinga Oracle Co-CEO Clay Magouyrk Explains What&#39;s Holding Back The Company&#39;s Data Center Windfall: &#39;The Major Factor Limiting Even Stronger Profits Is…&#39;
Benzinga Oracle, Campbell&#39;s And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga Oracle, Nio, Centene, AeroVironment And Ciena Corporation: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Oracle posts strong cloud sales growth following AI bookings
MotleyFool Oracle (ORCL) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Oracle (ORCL) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
MotleyFool Why Oracle Stock Is Ripping Higher in After-Hours Trading
