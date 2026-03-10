Oracle Aktie
Marktkap. 369,65 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 149,40
|Abst. Kursziel*:
40,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 163,42
|Abst. Kursziel aktuell:
28,50%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)