Der US-Chipproduzent Wolfspeed hat Börsianern nach US-Börsenschlus einen Blick in seine Bücher gewährt.

Wolfspeed hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust in Höhe von 4,12 US-Dollar je Aktie erlitten, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 2,23 US-Dollar ausgewiesen worden war. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Fehlbetrag von 0,713 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Beim Umsatz lag der Chip-Hersteller unter den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 198 Millionen US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 197 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Wolfspeed 195 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die Wolfspeed-Aktie notiert am Mittwoch an der NYSE nachbörslich 7,63 Prozent tiefer bei 29,55 US-Dollar.

