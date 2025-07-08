Umsatz besser als erwartet

Der Siliziumkarbid-Konzern Wolfspeed hat am Montag nachbörslich seine Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

• Wolfspeed weitet Verluste deutlich aus

• Auch Umsatz rückläufig, aber besser als erwartet

• CEO zuversichtlich

Der Siliziumkarbid-Spezialist Wolfspeed befindet sich momentan in einem Insolvenzvefahren nach Chapter 11 und somit in einem Restrukturierungsprozess, der vom Management und den wichtigsten Kreditgebern unterstützt wird. Während ab dem 1. September zudem ein neuer CFO das Unternehmen aus der Krise führen soll, wurden nun zunächst die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgelegt.

Wolfspeed schreibt weiter tiefrote Zahlen

Im vierten Quartal belief sich der Umsatz von Wolfspeed auf 197 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, als der Umsatz 201 Millionen US-Dollar betrug. Positiv wirkte sich jedoch laut Wolfspeed der Produktionshochlauf im Mohawk Valley-Werk aus, das nun 94,1 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitrug. Im Vorjahreszeitraum waren es noch nur 41 Millionen US-Dollar gewesen. Zudem konnte der Konzern mit der Umsatzentwicklung die Erwartungen der Analysten übertreffen. Diese hatten für das vierte Quartal laut "LSEG" lediglich mit Umsätzen in Höhe von 191,80 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Bruttomarge von Wolfspeed sank im abgeschlossenen Jahresviertel jedoch auf -13 Prozent - nach +1 Prozent im Vergleichszeitraum. Der Nettoverlust je Aktie stieg von 1,39 US-Dollar im Vorjahrszeitraum auf 4,30 US-Dollar, was die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt. Bereinigt um außergewöhnliche Ereignisse oder Einmalfaktoren ging der Verlust je Aktie jedoch leicht von 0,89 US-Dollar auf 0,77 US-Dollar zurück (Non-GAAP). Analysten hatten hier jedoch nur -0,70 bis -0,72 US-Dollar auf dem Zettel.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte Wolfspeed einen konsolidierten Umsatz von ca. 758 Millionen US-Dollar im Vergleich zu ca. 807 Millionen US-Dollar im Fiskaljahr 2024. Die Bruttomarge lag bei -16 Prozent, während sich der Nettoverlust je Aktie mit 11,39 US-Dollar gegenüber dem Vorjahreswert von -4,56 US-Dollar je Aktie mehr als verdoppelt hat.

Wolfspeed-CEO blickt zuversichtlich nach vorn

Wolfspeed-CEO Robert Feurle äußerte sich im Rahmen der Zahlenvorlage zuversichtlich mit Blick auf die Möglichkeit, die Position von Wolfspeed in der Branche zu stärken. "Mit unserem erstklassigen Greenfield- und vertikal integrierten Produktionsstandort, den jüngsten Verstärkungen im Führungsteam und unserem robusten IP-Portfolio ist Wolfspeed bestens aufgestellt, um weltweit führend in der Siliziumkarbid-Technologie zu werden", so Feurle laut Pressemitteilung. Der nächste Schritt sei nun die gerichtliche Genehmigung des Reorganisationsplans, "um kurz darauf mit einer deutlich gestärkten Finanzstruktur aus dem Insolvenzverfahren hervorzugehen".

Wolfspeed befindet sich derzeit im Chapter-11-Insolvenzverfahren, mit dem Ziel, die Schuldenlast zu reduzieren und die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. Das Unternehmen erwartet, das Insolvenzverfahren bis Ende des dritten Quartals des Kalenderjahres 2025 abzuschließen.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE legt die Wolfspeed-Aktie am Dienstag zeitweise um 4,55 Prozent auf 1,3800 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings 80,18 Prozent an Wert eingebüßt.

