DAX24.191 -0,3%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,79 -1,4%Gold3.369 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Umsatz besser als erwartet

Wolfspeed-Aktie dennoch fester: Wolfspeed weitet Verluste kräftig aus

26.08.25 12:13 Uhr
NYSE-Titel Wolfspeed-Aktie dennoch fester: Verluste explodieren bei Wolfspeed - aber Umsatz besser als gedacht | finanzen.net

Der Siliziumkarbid-Konzern Wolfspeed hat am Montag nachbörslich seine Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
1,10 EUR -0,04 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wolfspeed weitet Verluste deutlich aus
• Auch Umsatz rückläufig, aber besser als erwartet
• CEO zuversichtlich

Wer­bung


Der Siliziumkarbid-Spezialist Wolfspeed befindet sich momentan in einem Insolvenzvefahren nach Chapter 11 und somit in einem Restrukturierungsprozess, der vom Management und den wichtigsten Kreditgebern unterstützt wird. Während ab dem 1. September zudem ein neuer CFO das Unternehmen aus der Krise führen soll, wurden nun zunächst die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgelegt.

Wolfspeed schreibt weiter tiefrote Zahlen

Im vierten Quartal belief sich der Umsatz von Wolfspeed auf 197 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, als der Umsatz 201 Millionen US-Dollar betrug. Positiv wirkte sich jedoch laut Wolfspeed der Produktionshochlauf im Mohawk Valley-Werk aus, das nun 94,1 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitrug. Im Vorjahreszeitraum waren es noch nur 41 Millionen US-Dollar gewesen. Zudem konnte der Konzern mit der Umsatzentwicklung die Erwartungen der Analysten übertreffen. Diese hatten für das vierte Quartal laut "LSEG" lediglich mit Umsätzen in Höhe von 191,80 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Bruttomarge von Wolfspeed sank im abgeschlossenen Jahresviertel jedoch auf -13 Prozent - nach +1 Prozent im Vergleichszeitraum. Der Nettoverlust je Aktie stieg von 1,39 US-Dollar im Vorjahrszeitraum auf 4,30 US-Dollar, was die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt. Bereinigt um außergewöhnliche Ereignisse oder Einmalfaktoren ging der Verlust je Aktie jedoch leicht von 0,89 US-Dollar auf 0,77 US-Dollar zurück (Non-GAAP). Analysten hatten hier jedoch nur -0,70 bis -0,72 US-Dollar auf dem Zettel.

Wer­bung

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte Wolfspeed einen konsolidierten Umsatz von ca. 758 Millionen US-Dollar im Vergleich zu ca. 807 Millionen US-Dollar im Fiskaljahr 2024. Die Bruttomarge lag bei -16 Prozent, während sich der Nettoverlust je Aktie mit 11,39 US-Dollar gegenüber dem Vorjahreswert von -4,56 US-Dollar je Aktie mehr als verdoppelt hat.

Wolfspeed-CEO blickt zuversichtlich nach vorn

Wolfspeed-CEO Robert Feurle äußerte sich im Rahmen der Zahlenvorlage zuversichtlich mit Blick auf die Möglichkeit, die Position von Wolfspeed in der Branche zu stärken. "Mit unserem erstklassigen Greenfield- und vertikal integrierten Produktionsstandort, den jüngsten Verstärkungen im Führungsteam und unserem robusten IP-Portfolio ist Wolfspeed bestens aufgestellt, um weltweit führend in der Siliziumkarbid-Technologie zu werden", so Feurle laut Pressemitteilung. Der nächste Schritt sei nun die gerichtliche Genehmigung des Reorganisationsplans, "um kurz darauf mit einer deutlich gestärkten Finanzstruktur aus dem Insolvenzverfahren hervorzugehen".

Wolfspeed befindet sich derzeit im Chapter-11-Insolvenzverfahren, mit dem Ziel, die Schuldenlast zu reduzieren und die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. Das Unternehmen erwartet, das Insolvenzverfahren bis Ende des dritten Quartals des Kalenderjahres 2025 abzuschließen.

Wer­bung

Im vorbörslichen Handel an der NYSE legt die Wolfspeed-Aktie am Dienstag zeitweise um 4,55 Prozent auf 1,3800 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings 80,18 Prozent an Wert eingebüßt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

DatumMeistgelesen
Wer­bung