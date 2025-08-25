DAX24.135 -0,6%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Finanzielle Belastung

Valneva-Aktie in Rot: Kursrutsch bei Valneva nach FDA-Entscheidung setzt sich fort

26.08.25 10:13 Uhr
Valneva-Aktie in Rot: Wie stark torpediert die FDA-Entscheidung die Geschäftsaussichten von Valneva? | finanzen.net

Nach dem gestrigen Kurseinbruch um mehr als ein Fünftel geht es für die Valneva-Aktie auch am Dienstag weiter abwärts, wenn auch in einem langsameren Tempo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valneva
3,86 EUR -0,13 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Valneva-Aktie weiter unter Druck
• Valneva von FDA-Entscheidung überrascht
• Valneva hält trotz möglicher finanzieller Auswirkungen noch an Prognose fest

Wer­bung


Im Dienstagshandel an der EURONEXT in Paris verlor die Valneva-Aktie zeitweise deutlich, grenzte ihre Verluste inzwischen jedoch auf ein Minus in Höhe von 0,92 Prozent auf 3,89 Euro ein, nach einem Kursrutsch am Vortag. Da hatte eine Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA, die Zulassung für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq von Valneva mit sofortiger Wirkung auszusetzen, zu einem Kurseinbruch um letztlich 22,18 Prozent auf 3,93 Euro geführt.

US-Import- und Verkaufsverbot als schwerer Rückschlag für Valneva

Aufgrund der Entscheidung der FDA darf der einzige in den USA zugelassene Impfstoff gegen das von Mücken übertragene Chikungunya-Virus nicht mehr vertrieben oder verabreicht werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren laut "Reuters" Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen, darunter mehrere Fälle von chikungunyahähnlichen Erkrankungen, mindestens 21 Krankenhausaufenthalte sowie drei Todesfälle. In einem Fall wurde laut der Nachrichtenagentur bei einer Patientin, die an einer Enzephalitis starb, genetisches Material des Impfvirus nachgewiesen, was auf einen direkten Zusammenhang schließen lässt. Die FDA erklärte, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs angesichts der Vorfälle nicht mehr als vorteilhaft einzuschätzen sei.

Die Zulassung von Ixchiq war im November 2023 im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens erfolgt, das bei Erkrankungen ohne etablierte Behandlungsmöglichkeiten eine vorzeitige Markteinführung ermöglicht. Ein verpflichtender Nachweis der Schutzwirkung stand jedoch noch aus.

Wer­bung

Der Verkaufsstopp ist ein schwerer Rückschlag für Valneva, das sich in den vergangenen Jahren als Nischenanbieter für Reiseimpfstoffe etabliert hat. Zugleich wirft er ein Schlaglicht auf die Risiken beschleunigter Zulassungsverfahren, bei denen der schnelle Zugang zu innovativen Präventionsmaßnahmen in einem Spannungsfeld zur langfristigen Sicherheit steht.

Valneva über FDA-Entscheidung überrascht - Finanzielle Auswirkung wird geprüft

Valneva zeigte sich in einer Pressemitteilung von der Entscheidung überrascht. Das Unternehmen erklärte, die FDA habe ihre Maßnahme auf vier neue internationale Berichte über schwere Nebenwirkungen gestützt, die nicht aus den USA stammten. Drei der vier Personen, bei denen diese Nebenwirkungen aufgetreten seien, seien zwischen 70 und 82 Jahre alt gewesen. Valneva gehe jedoch davon aus, dass in allen Fällen Symptome aufgetreten seien, die mit denen übereinstimmen, die zuvor im Rahmen klinischer Studien und nach der Markteinführung berichtet wurden, insbesondere bei älteren Menschen, für die die Verschreibungsinformationen des Impfstoffs Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen enthalten, so das Unternehmen weiter.

Wer­bung

Der Schritt der FDA kommt für den Konzern offenbar auch deshalb überraschend, da die Behörde erst Anfang August eine empfohlene Pause bei der Verabreichung von Ixchiq an Personen über 60 Jahren wieder aufgehoben hatte, wie aus der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Die nun verfügten Verkaufs- und Vertriebsstopps gehen zudem deutlich weiter und betreffen alle Altersgruppen.

"Während wir mögliche nächste Schritte planen und die Bedrohung durch Chikungunya weltweit weiter zunimmt, setzt sich Valneva weiterhin voll und ganz dafür ein, den Zugang zu unserem Impfstoff als globales Gesundheitsinstrument zur Bekämpfung und Prävention von Ausbrüchen dieser verheerenden Krankheit aufrechtzuerhalten", sagte Valneva-CEO Thomas Lingelbach laut Unternehmensmitteilung.

Der Konzern prüfe nun die möglichen finanziellen Auswirkungen eines dauerhaften Entzugs der Ichiq-Lizenz in den USA, halte aber vorerst an der Finanzprognose für das laufende Jahr fest, heißt es weiter. Mit rund 7,5 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2025 hatte Ixchiq gut acht Prozent der Produktverkäufe des Unternehmens ausgemacht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Valneva

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Valneva

DatumRatingAnalyst
16.05.2022Valneva BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2022Valneva BuyKepler Cheuvreux
08.11.2012Intercell buyUBS AG
08.08.2012Intercell buyUBS AG
25.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2022Valneva BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2022Valneva BuyKepler Cheuvreux
08.11.2012Intercell buyUBS AG
08.08.2012Intercell buyUBS AG
24.04.2012VIVALISAct buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
25.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
11.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
16.03.2012Intercell haltenErste Bank AG
09.03.2012Intercell haltenErste Bank AG
24.02.2012Intercell haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.06.2011Intercell reduceErste Group Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Valneva nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen