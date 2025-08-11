DAX24.155 -0,5%ESt505.390 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
Hype vorbei

Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos

26.08.25 09:31 Uhr
Das kanadische Unternehmen Clara Technologies - und vor allem dessen Aktie - sorgt seit Monaten für Schlagzeilen an der Börse. Zuletzt herrschte jedoch Nachrichtenstille.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
2,24 EUR -0,28 EUR -11,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Clara Technologies-Aktie mit tiefroter 1-Monats-Performance
• Marketing-Partnerschaften für "Sales Buddi"
• Zuletzt kaum Neues von Unternehmensseite

Clara Technolgoies positioniert sich mit seiner mobilen App "Sales Buddi" als Anbieter von KI-gestützten Vertriebslösungen. Ursprünglich als digitaler Coach für Verkäufer mit maschinellem Lernen entwickelt, soll die App langfristig sogar Quantencomputing integrieren. Genau diese Zukunftsvision trug entscheidend zum rasanten Aufstieg des Papiers bei - und zum anschließenden Absturz.

Clara Technologies-Aktie: Vom Pennystock zum Börsenstar

Noch vor wenigen Monaten notierte die an der kanadischen Börse gelistete Clara Technologies-Aktie im Penny-Segment, ab Anfang 2025 folgte dann ein spektakulärer Anstieg. Mit dem globalen Launch von "Sales Buddi" in den App-Stores von Apple und Google explodierte der Aktienkurs Anfang Juli dann noch einmal kräftig. Ingesamt bewegte sich der Anteilsschein innerhalb eines Jahres zwischen seinem 52-Wochen-Tief bei 0,20 CAD und seinem 52-Wochen-Hoch aus dem Juli bei 16,03 CAD. Zeitweise summierten sich dadurch Kursgewinne von mehr als 2.000 Prozent.

Doch die Euphorie hielt nicht lange. So musste Clara Tech Mitte Juli auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern ausschließlich auf klassischem Machine Learning basiert. Clara musste seine Kommunikationsstrategie korrigieren - die Quantenfantasie zerplatzte vorerst und die Aktie rutschte wieder ab. Auf Sicht von einem Monat hat das Papier an der kanadischen Börse inzwischen 45,9 Prozent an Wert verloren. Zuletzt schloss die Clara Technologies-Aktie in Toronto am Montag um 13,35 Prozent tiefer bei 4,09 CAD.

Nachrichtenflaute in den letzten Wochen

In den letzten Wochen ist es dann auch ruhig um das junge Unternehmen geworden. Zuletzt berichtete Clara Tech am 11. August per Pressemitteilung über eine Partnerschaft mit dem australischen Marketingunternehmen Defiant Digital, das die Nutzerakquise und Markenentwicklung für "Sales Buddi" vorantreiben und so für ein schnelleres Nutzerwachstum sorgen soll. Seitdem blieben neue Unternehmensnachrichten aber aus, sodass der Markt derzeit vor allem von Gerüchten getrieben ist.

Neue Impulse könnten Quartalszahlen liefern, auf die Anleger gespannt warten. Wann Clara Technologies diese veröffentlichen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch völlig unbekannt.

Redaktion finanzen.net

