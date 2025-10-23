DAX24.051 -0,4%Est505.647 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,78 +2,2%Gold4.125 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Netzwerkinfrastruktur stark

Nokia-Aktie mit Kursprung: Erwartungen übertroffen

23.10.25 09:40 Uhr
Nokia-Aktie mit Kursprung: Quartalszahlen besser als erwartet | finanzen.net

Der Netzwerkausrüster Nokia hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,15 EUR 0,46 EUR 9,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor allem in den Bereichen Netzwerk-Infrastruktur, sowie optische Netzwerke konnte der finnische Konzern zulegen. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im dritten Quartal zwar um 10 Prozent auf 435 Millionen Euro, wie Nokia am Donnerstag in Espoo mitteilte. Analysten hatten jedoch noch deutlich weniger auf dem Zettel. Die Jahresprognose wurde erhöht. Die Aktie legte vorbörslich zu.

Wer­bung

Die Geschäfte aus den Netzwerk-Bereichen sind allerdings deutlich weniger lohnenswert für Nokia als etwa Cloud-Services. Daher verschlechterte sich die vergleichbare Bruttomarge von 45,7 auf nun 44,2 Prozent. Basis war im dritten Quartal ein Umsatz von 4,8 Milliarden Euro, der sich damit auf vergleichbarer Basis um zwölf Prozent verbesserte. Unterm Strich verdiente Nokia mit 324 Millionen Euro neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Im Gesamtjahr sollen dank Bewertungseffekten nun zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro operativer Gewinn erwirtschaftet werden, statt bislang 1,6 bis 2,1 Milliarden Euro. Im Juli noch hatte Nokia wegen des schwachen US-Dollars und den Auswirkungen des Zollkriegs sein Gewinnziel gekappt.

Nokia und sein ebenfalls nordischer Konkurrent Ericsson haben seit Jahren mit schleppenden Verkäufen von 5G-Geräten zu kämpfen, da die Betreiber teure Netzwerk-Upgrades verzögern. Während sich diese Verkäufe in diesem Jahr weitgehend stabilisieren, konzentriert sich Nokia zunehmend auf die Expansion in andere Branchen wie künstliche Intelligenz und Verteidigung, um seinen Kundenstamm über Mobilfunkbetreiber hinaus zu vergrößern.

Wer­bung

Im April bekam Nokia einen neuen Chef Justin Hotard will seine Strategie am 19. November auf einem Kapitalmarkttag vorstellen.

In Helsinki klettert die Nokia-Aktie zeitweise um 11,73 Prozent auf 5,29 Euro.

/lew/zb/stk

ESPOO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
23.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia Oyj (Nokia Corp.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen