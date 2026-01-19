DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Hypoport, BVB, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
5,48 EUR -0,14 EUR -2,53 %
FSE
5,64 EUR -0,07 EUR -1,19 %
HEX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,86 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,48 EUR -0,14 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Finnen dürften stark ausgefallen sein, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025. Er sieht jedoch gewisse Enttäuschungsrisiken bei den Signalen für 2026. Üblicherweise plane der Netzwerkausrüster ziemlich konservativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,64 €		 Abst. Kursziel*:
22,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,91%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Nokia Overweight Morgan Stanley
13.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Nokia Oyj?
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 15: Nokia Rises After Morgan Stanley Upgrade on AI and Cloud Growth Potential
MotleyFool Should You Bet $1,000 on Nokia Before It's Too Late?
Financial Times How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Ericsson, Nokia and CommScope
MotleyFool Is Nokia a Must-Own Stock for 2026?
MotleyFool Could Nokia Reach $10 in 2026? The Answer May Blow Your Mind.
Zacks Is Nokia (NOK) Stock Undervalued Right Now?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen