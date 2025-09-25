Nokia Aktie
Marktkap. 21,61 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Sell
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2,90 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
3,94 €
|Abst. Kursziel*:
-26,40%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
3,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,56%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:51
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG