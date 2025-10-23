APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den...
APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den Ausblick von stabil auf positiv
Wien (APA-ots) - - Finanzielle Stärke der Vienna Insurance Group sowie
Emittentenbonität mit hervorragendem Rating von 'A+' bestätigt
- Diversifikation und Wachstum der Gruppe sind ausschlaggebend für
Anhebung des Ausblicks
- Geplante Übernahme der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER)
bietet weiteres Potential für Diversifizierung
Die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat den Ausblick der Vienna
Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit
positivem Ausblick angehoben.
Die VIG hat laut S&P in den letzten Jahren bedeutende
Fortschritte bei der weiteren Diversifizierung ihrer
Geschäftstätigkeit durch ihre starke Performance in CEE erzielt, ihre
Ertragsbasis verbreitert und ihre Widerstandsfähigkeit erhöht.
Rahmenbedingungen, welche die Gruppe laut S&P für eine
kontinuierliche, nachhaltige Expansion in der CEE-Region
positionieren. Die geplante Übernahme der NÜRNBERGER bietet weiteres
Diversifizierungspotential.
Hartwig Löger, VIG-Vorstandsvorsitzender zur Verbesserung des
Ausblicks: " Wir freuen uns sehr, dass unsere strategische
Entwicklung so positiv beurteilt wird und sind überzeugt, unsere
langfristige Wachstumsstrategie in CEE mit der geplanten
Diversifikation über den deutschen Markt weiter voranzutreiben. Und
das nicht nur regional, sondern auch über unser Produktportfolio.
Denn als führende Anbieterin für biometrische Lösungen bringt die
Nürnberger eine hohe, komplementäre Kompetenz mit, die nach Übernahme
auch im Kernmarkt CEE Nutzen stiften wird. "
VIG zählt zu den Unternehmen mit dem besten Rating im Leitindex
der Wiener Börse.
