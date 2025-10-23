APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den Ausblick von stabil auf positiv

Wien (APA-ots) - - Finanzielle Stärke der Vienna Insurance Group sowie

Emittentenbonität mit hervorragendem Rating von 'A+' bestätigt

- Diversifikation und Wachstum der Gruppe sind ausschlaggebend für

Anhebung des Ausblicks

- Geplante Übernahme der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER)

bietet weiteres Potential für Diversifizierung

Die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat den Ausblick der Vienna

Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit

positivem Ausblick angehoben.

Die VIG hat laut S&P in den letzten Jahren bedeutende

Fortschritte bei der weiteren Diversifizierung ihrer

Geschäftstätigkeit durch ihre starke Performance in CEE erzielt, ihre

Ertragsbasis verbreitert und ihre Widerstandsfähigkeit erhöht.

Rahmenbedingungen, welche die Gruppe laut S&P für eine

kontinuierliche, nachhaltige Expansion in der CEE-Region

positionieren. Die geplante Übernahme der NÜRNBERGER bietet weiteres

Diversifizierungspotential.

Hartwig Löger, VIG-Vorstandsvorsitzender zur Verbesserung des

Ausblicks: " Wir freuen uns sehr, dass unsere strategische

Entwicklung so positiv beurteilt wird und sind überzeugt, unsere

langfristige Wachstumsstrategie in CEE mit der geplanten

Diversifikation über den deutschen Markt weiter voranzutreiben. Und

das nicht nur regional, sondern auch über unser Produktportfolio.

Denn als führende Anbieterin für biometrische Lösungen bringt die

Nürnberger eine hohe, komplementäre Kompetenz mit, die nach Übernahme

auch im Kernmarkt CEE Nutzen stiften wird. "

VIG zählt zu den Unternehmen mit dem besten Rating im Leitindex

der Wiener Börse.

