DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -0,6%Nas22.909 +0,7%Bitcoin94.616 +2,0%Euro1,1613 ±-0,0%Öl66,08 +2,7%Gold4.139 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab

23.10.25 18:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX letztlich behauptet - 24.000 Punkte halten noch | finanzen.net

Der tags zuvor schwächere DAX trat am Donnerstag vorwiegend abermals auf der Stelle. Dabei haben Anleger die Zahlen eines Schwergewichts im Blick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.207,8 PKT 56,7 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Der deutsche Leitindex hat die Sitzung am heutigen Donnerstag mit einem marginalen Plus von 0,21 Prozent auf 24.202,78 Punkte eröffnet. Zwischenzeitlich fiel das Börsenbarometer wieder leicht, doch es bewegte sich alles in einer engen Range über der 24.000er-Marke. Das Tagestief lag bei 24.035,21 Zählern. In den Feierabend verabschiedete sich der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent höher bei 24.207,79 Stellen.
Es gilt nun die runde 24.000-Punkte-Marke weiter zu verteidigen, die der DAX noch am Freitag klar unterschritten hatte.

Wer­bung

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Börsen mit schwachen Vorgaben

An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus stehen. Insgesamt drehten sie damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab.

SAP: DAX-Schwergewicht mit Zahlen

Am deutschen Markt dürfte SAP SAP SE nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach

Wer­bung

Jefferies-Analyst Charles Brennan machte in der Telefonkonferenz allerdings eine bessere Stimmung aus als nach dem zweiten Quartal. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:24Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab
18:19Tesla-Gewinn bricht trotz Rekordumsatz ein - SAP überzeugt mit stabilem Quartalsergebnis
18:15Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
18:13SAP-Aktie nach Zahlen dennoch stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
18:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax windet sich mit SAP ins Plus
17:57Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
17:51Aktien Frankfurt Schluss: Dax windet sich mit SAP ins Plus
17:49Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
mehr